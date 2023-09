Ciclone no sul do Brasil já causou 28 mortos

O ciclone extratropical que atinge o sul do Brasil desde segunda-feira já causou 28 mortos, segundo os dados atualizados hoje pela Defesa Civil, que deu conta também da destruição causada sobretudo no estado do Rio Grande do Sul.

Do total de óbitos, 27 foram registados no estado do Rio Grande do Sul, o mais atingido pelas tempestades, e uma morte foi confirmada, na terça-feira, no estado de Santa Catarina.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse hoje numa conferência de imprensa que recebeu com tristeza a notícia de que outros seis mortos foram encontrados no município de Roca Sales, segundo a Defesa Civil, que no balanço anterior tinha referido 22 mortos no país.

"Causa imensa dor, já configurando o maior número de mortes de um evento climático no Rio Grande do Sul", afirmou Leite.

Fazendo fronteira com a Argentina e o Uruguai, este estado brasileiro é a região mais atingida pelo ciclone, com 60 municípios a sofrerem danos causados pelas fortes rajadas de vento e o grande volume de chuvas, que isolaram comunidades inteiras devido a enchentes e transbordamento dos rios.

Segundo a Defesa Civil, 15 das mortes registadas no Rio Grande do Sul ocorreram em Muçum, onde as chuvas submergiram grande parte do município e muitos moradores foram obrigados a refugiar-se nos telhados das suas casas.

Este é o quarto ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul desde junho passado.

Em junho, a passagem de outro ciclone causou a morte de 16 pessoas e deixou cerca de 15 mil sem casa. Em julho, o fenómeno repetiu-se, deixando um morto, vinte feridos e cerca de um milhão de pessoas sem eletricidade. Um terceiro passou em agosto sem relatos de grandes danos.