Bali. Cinco pessoas morrem em queda de elevador numa ravina

As autoridades do Bali estão a investigar a falha de um elevador num resort que causou a morte de cinco funcionários da estância turística na sexta-feira.



De acordo com a publicação britânica "The Guardian", o acidente teve lugar no Ayuterra Resort, em Ubud, e acredita-se que tenha ocorrido devido à quebra de um cabo do elevador, situado numa ravina íngreme na encosta. O elevador caiu cerca 100 metros.

Imagens das câmaras de vigilância, divulgadas pela publicação local Kumparan, mostraram o momento do acidente, no qual se via o elevador de cabo a descer o caminho que ligava a parte superior do hotel às instalações mais abaixo na falésia.

"O cabo de aço do baloiço não era suficientemente forte para puxar o peso e o calço de segurança ou travão não funcionou, pelo que o elevador desceu a grande velocidade... Como resultado, os cinco passageiros do elevador morreram", informou o chefe da polícia de Ubud, Made Uder, citado pela publicação britânica.

As vítimas eram funcionários de limpeza do hotel e tinham entre 19 e 24 anos. Dois dos mortos morreram no local e três morreram mais tarde no hospital.

O vice-governador de Bali, Cok Ace, disse à imprensa local que tinha visto uma licença que mostrava que o elevador tinha sido declarado seguro como parte das inspeções de rotina em novembro de 2022.

No entanto, o chefe de polícia da regência de Gianyar, Ketut Widiada, disse que a polícia estava a investigar se uma redução no número de cordas de suporte do elevador tinha causado o acidente.

Segundo o Bali Tribun, em 2019, o elevador foi filmado a funcionar com três cordas de suporte, mas estava a funcionar com uma única corda no momento do acidente.

De acordo com a News Corp, o proprietário da estância Ayuterra ofereceu-se para cobrir os custos dos funerais das vítimas e vai indemnizar as suas famílias, mas o pagamento de cerca de 4 mil dólares a cada uma está sujeito à condição de não intentarem uma ação judicial contra a estância, informa a News Corp.

O acidente pôs em causa a segurança e os direitos dos trabalhadores de uma das ilhas mais procurada por turistas, que recebe cerca de 300.000 por mês.