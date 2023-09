Ucrânia. Ataques russos ocorreram "muito perto" da Roménia

Os recentes ataques no sul da Ucrânia ocorreram “muito perto” da fronteira com a Roménia, disse o Presidente romeno, Klaus Iohannis, após a queda no domingo de ‘drones’ russos no Danúbio, que Kiev alegou terem atingido solo romeno.

"Tivemos ataques que foram registados a 800 metros da nossa fronteira. Muito, muito perto", declarou Klaus Iohannis, durante uma conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.

Na segunda-feira, a Roménia, país vizinho da Ucrânia e membro da NATO, negou "categoricamente" as alegações de Kiev de que 'drones' explosivos russos teriam caído em território romeno durante a noite de domingo.

O Ministério da Defesa desse estar a acompanhar a situação em tempo real" e "em momento algum" os ataques russos a infraestruturas no Danúbio, perto da sua fronteira, "geraram qualquer ameaça militar direta ao território ou às águas territoriais da Roménia", de acordo com um comunicado oficial de Bucareste.

As autoridades de Kiev afirmaram que 'drones' russos carregados de explosivos caíram durante a noite de domingo na Roménia, numa nova vaga de ataques contra os portos no sul da Ucrânia.

"De acordo com informações dos guardas fronteiriços ucranianos, durante um ataque da Rússia contra a zona do porto [ucraniano] de Izmail, os 'Shahed' ['drones'de fabrico iraniano] russos caíram e explodiram em território romeno na noite passada [domingo]", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oleg Nikolenko, através da rede social Facebook.

Mais tarde, e já depois do desmentido de Bucareste, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, declarou que o Governo de Kiev possuía “provas fotográficas” de que os ‘drones’ russos caíram em território romeno.