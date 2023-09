Quase 300 alunas em França foram para as aulas com a abaya muçulmana

Um total de 298 alunas foram esta terça-feira para os estabelecimentos de ensino, no primeiro dia do ano letivo, vestidas com a abaya muçulmana, peça de vestuário feminina proibida pela primeira vez nas escolas de França.

O número foi divulgado pelo ministro da Educação, Gabriel Attal, que, em declarações ao canal de televisão BFM, disse que as escolas francesas iniciaram "uma fase de sensibilização, de pedagogia e de diálogo", sobre a questão do uso da abaya. "A maior parte conformou-se com a norma", disse o ministro. Mesmo assim, 67 alunas decidiram regressar a casa, apesar de terem de voltar nos próximos dias porque têm de estar escolarizadas". "Nessa altura, veremos se se conformaram com a norma ou não", acrescentou Attal.

O ministro da Educação disse ainda que assinou uma carta dirigida às famílias das alunas que voltaram a casa a "explicar que a laicidade não é um ato de coação".

A abaya é um vestido tradicional muçulmano que cobre as mulheres da cabeça aos pés. O Executivo francês considera que a abaya é um símbolo religioso, utilizado pelas estudantes que pretendem identificar-se como muçulmanas. A França já proibiu, há vários anos, o uso de símbolos religiosos nas escolas e o uso frequente da abaya por parte das alunas muçulmanas levou o Governo de Paris a proibir o uso da peça de roupa, a partir do ano letivo que começou esta terça-feira no país.