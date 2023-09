Polícia Marítima resgata seis pessoas ao largo da ilha italiana de Pantelleria

A Polícia Marítima resgatou, esta segunda-feira, seis migrantes que seguiam numa embarcação no Mediterrâneo, ao largo da ilha italiana de Pantelleria, divulgou esta força policial portuguesa, que desde junho já intercetou mais de 400 pessoas naquela situação.

A Polícia Marítima, que se encontra em missão no Mediterrâneo no âmbito da Operação 'Themis' da agência europeia FRONTEX, recebeu de manhã um alerta para a existência de uma embarcação com migrantes a bordo, explicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

"À chegada ao local, intercetaram uma embarcação com um total de seis pessoas a bordo, quatro homens e duas mulheres. Face às condições meteorológicas e oceanográficas que se faziam sentir, assim como o facto de os migrantes não envergarem coletes de salvação, a Polícia Marítima procedeu ao seu resgate e transporte, por questões de segurança, para o porto de Pantelleria, onde aguardavam as autoridades italianas", explicou a AMN.

Desde junho de 2023, a Polícia Marítima já resgatou mais de 400 migrantes, acrescentou a mesma fonte.

A Polícia Marítima está desde junho integrada na Operação "THEMIS", que tem como objetivo "controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço".

Desde 2017, ano em que iniciou a participação na Operação "THEMIS", a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões, detalhou ainda a AMN na nota de imprensa.