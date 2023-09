Parte dos participantes no Burning Man começaram a sair do festival

Parte dos 64 mil participantes no festival norte-americano Burning Man começaram esta segunda-feira a abandonar o evento, interrompido na sexta-feira por um grande temporal, que provocou cortes de estradas no deserto do norte do Nevada.

Pelas 14 horas locais, os organizadores do Burning Man consideraram que as estradas já estavam secas o suficiente para permitir o tráfego automóvel na zona, recomendando ao público que não saíssem a pé do Black Rock Desert, 177 quilómetros a norte de Reno, Estados Unidos, como outros fizeram durante o fim de semana, incluindo o DJ Diplo ou o comediante Chris Rock.

O festival tinha sido encerrado depois de um temporal se ter abatido na zona, com chuva muito forte que criou problemas de visibilidade e muita lama nas vias.

O ponto alto do festival, considerado uma referência mundial de contracultura, é a queima, durante três dias, de um boneco gigante de uma figura humana de madeira, que dá origem ao nome do evento. Devido ao mau tempo, esse momento foi adiado para o final do dia.

Mark Deutschendorf, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Reno, disse que o tempo deve permanecer limpo e seco no local do festival, embora alguns aguaceiros ligeiros possam suceder na terça-feira de manhã.

"Estamos um pouco sujos e enlameados, mas o ânimo está em alta. A festa continua", disse Scott London, um fotógrafo do sul da Califórnia.

O encontro anual, que começou numa praia de São Francisco em 1986, atrai cerca de 80.000 artistas, músicos e ativistas para uma mistura de acampamento na natureza e espetáculos de vanguarda.

As perturbações fazem parte da história recente do evento: as tempestades de poeira obrigaram os organizadores a fechar temporariamente as entradas do festival em 2018 e o evento foi cancelado por duas vezes durante a pandemia.

Este ano, foi registada pelo menos uma vítima mortal, mas os organizadores referiram que o caso não estava relacionado com as condições meteorológicas.

Alguns participantes conseguiram caminhar vários quilómetros até à cidade mais próxima, como foi o caso do DJ Diplo, que publicou um vídeo no Instagram no sábado à noite, seguindo na traseira de uma carrinha com Chris Rock, depois de ter andado 9 quilómetros pela lama.

O evento começou a 27 de agosto e deveria terminar esta segunda-feira, mas, devido ao temporal, os organizadores prolongaram o festival por mais três dias, para permitir a queima tradicional.