Índia troca de nome para ‘Bharat’ num documento oficial e causa polémica

Há uma polémica em curso na Índia, depois do gabinete do primeiro-ministro, Narendra Modi, ter usado o termo "Bharat" para designar o país, num convite oficial dirigido aos líderes do G20.

O convite, que foi feito em nome da presidente Droupadi Murmu, foi endereçado no âmbito da organização indiana da cimeira do G20, que terá lugar em Nova Deli, nos dias 9 e 10 de setembro. No documento, Murmu surge tratada como “Presidente de Bharat”.

O caso, porém, não surpreende, pois a possibilidade da substituição de “Índia”, o nome adotado a nível internacional, por “Bharat”, designação hindi tradicional, tem sido debatida publicamente na nação subcontinental.

O governo de cariz nacionalista liderado por Modi, estará mesmo a estudar a possibilidade de oficializar essa mudança, avança a BBC, uma informação, contudo, que carece de confirmação.

Para já, todos os sites oficiais da Índia ainda usam a designação "governo da Índia" e Murmu ainda é referida como a presidente da Índia no X (antigo Twitter).

Este caso, no entanto, pode ser o prenúncio de uma mudança definitiva.

O partido que apoia o atual governo, o Bharatiya Janata Party (BJP) defendeu a alteração, bem como várias personalidades.

Mohan Bhagwat, chefe do Rashtriya Swayamsevak Sangh, uma organização paramilitar de extrema-direita que tem influência ideológica sobre o partido no poder afirmou que "às vezes usamos a Índia para que aqueles que falam inglês entendam. Mas temos de deixar de o utilizar".

Aspiração de cariz patriótico ou truque político-partidário?

Os partidos da oposição, no entanto, estão a fazer uma leitura distinta do caso.

Recentemente, uma coligação de 26 partidos formada para concorrer às eleições de 2024 adoptou a designação INDIA (um acrónimo de Indian National Developmental Inclusive Alliance).

"Passaram apenas algumas semanas desde que nomeamos a nossa aliança como INDIA e o BJP começou a enviar convites com 'República da Bharat' em vez de 'República da Índia'", referiu Manoj Jha, líder do partido Rashtriya Janata Dal, no X (ex-Twitter).

O objetivo do actual governo, mais do que dar resposta a uma aspiração de carácter patriótico, seria assim o de descredibilizar a oposição.

No entanto, esta não é a primeira vez que o governo usa a designação "Bharat" em conexão com a presidência indiana do G20.

O termo também surgiu no título de um manual que foi distribuído a delegados estrangeiros, chamado "Bharat, A Mãe da Democracia", refere a BBC.

A Constituição indiana também se refere à Índia como Bharat, embora isso aconteça apenas uma vez. No Artigo 1.º diz-se que "a Índia, que é Bharat, será uma União de Estados". Em todos os outros artigos da Constituição, o país é referido como Índia.

Houve também pedidos apresentados no Supremo Tribunal do país, pedindo uma alteração do nome, mas que não tiveram provimento.