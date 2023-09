Ex-chefes de petrolífera sueca começam a ser julgados por crimes de guerra no Sudão

O ex-CEO e o ex-diretor executivo de uma petrolífera sueca começaram esta terça-feira a ser julgados no seu país. Os dois homens são acusados de conivência com crimes de guerra cometidos no Sudão entre 1999 e 2003, acusações que ambos rejeitam.

O Ministério Público diz que a petrolífera anteriormente conhecida como Lundin Oil, que mudou de nome várias vezes e que, em 2022, vendeu a maior parte das suas ações, pediu a Cartum que assegurasse o acesso a um potencial campo petrolífero no que é hoje o Sudão do Sul, sabendo que tal envolveria a expropriação de terrenos à força.

De acordo com os documentos de acusação aos dois homens, datados de 2021, a procuradoria sueca considera que esta ação fez com que os responsáveis da Lundin Oil fossem "coniventes" com crimes de guerra cometidos pelo Exército sudanês e milícias armadas aliadas do Governo contra civis.

Ian Lundin, o ex-diretor executivo da petrolífera, que se senta no banco dos réus com o ex-CEO Alex Schneiter, disse esta manhã que as acusações que ambos enfrentam são falsas.

"Estamos ansiosos por nos defendermos em tribunal", disse aos jornalistas à entrada do Tribunal Distrital de Estocolmo, citado pela agência de notícias sueca TT.