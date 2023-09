Baixa natalidade em Taiwan? Candidato presidencial propõe dar cães e gatos aos pais

Num encontro com eleitores num templo de Taipei, na passada sexta-feira, o candidato avançou a proposta como forma de solucionar a baixa taxa de natalidade.

Terry Gou, fundador do grupo tecnológico FoxConn, que fornece produtos à Apple, anunciou a intenção de concorrer à presidência na semana passada como candidato independente, um de quatro que vão disputar a presidência do país em janeiro de 2024.

Um dos candidatos à presidência de Taiwan, Terry Gou, considera que a crise demográfica do país pode ser solucionada ao oferecer um cão ou gato a futuros pais. Taiwan tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, numa tendência inversa à crescente adoção de animais de estimação pelos seus habitantes.

A aquisição de um animal de estimação não está dependente da aprovação do Governo em Taiwan. Gou diz que teve esta ideia depois de ter visitado um abrigo de animais, sentindo que podia resolver dois problemas de uma só vez.

“Se não aumentarmos a nossa taxa de natalidade, quem irá tomar conta dos nossos amigos peludos no futuro?”, questionou o bilionário.

Muitas pessoas invocam o elevado custo de vida, as dificuldades no acesso a cuidados infantis e conceções de género estigmatizadas como entraves à parentalidade, numa altura em que o envelhecimento acelerado da população ameaça a economia e a defesa militar de Taiwan.

Os opositores de Gou já se pronunciaram sobre a proposta, considerando que o empresário não tem uma noção correta sobre direitos dos animais ou dos cuidados que envolve um recém-nascido.

Nas últimas eleições presidenciais, Gou tinha proposto a criação de um subsídio para apoiar a educação dos filhos até aos seis anos de idade, que não foi implementado. O candidato, que renunciou à direção da FoxConn no sábado, promete impulsionar a economia de Taiwain se for eleito.

Para sustentar a sua candidatura, Terry Gou tem de recolher 290 mil assinaturas até novembro, mas a sua intenção já está a agitar a corrida à presidência. Apresenta-se já como terceiro candidato da oposição, juntando-se a Hou You-ih, do partido KMT, e a Ko Wen-je, do Partido Popular de Taiwan.

O atual vice-presidente, Lai Ching-te, do Partido Progressista Democrático, continua na frente da corrida com cerca de um terço do apoio nas sondagens.

Ao fim de dois mandatos, a atual presidente Tsai Ing-wen deixará o cargo em janeiro, depois das eleições.