​Twitter acusado de ajudar Arábia Saudita a cometer violações dos direitos humanos

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, foi acusada num processo civil revisto nos EUA de ajudar a Arábia Saudita a cometer graves violações dos direitos humanos, nomeadamente através da divulgação de dados confidenciais dos utilizadores a pedido das autoridades sauditas a um ritmo muito mais elevado do que nos EUA, Reino Unido ou Canadá.



O processo judicial, noticiado esta segunda-feira, foi instaurado em maio deste ano por Areej al-Sadhan - irmã de um trabalhador humanitário saudita que foi condenado a 20 anos de prisão – e centra-se nos acontecimentos em torno da infiltração de três agentes secretos sauditas na empresa californiana, dois deles fazendo-se passar por funcionários do Twitter em 2014 e 2015 – o que acabou por levar à detenção do irmão de al-Sadhan e à exposição da identidade de milhares de utilizadores do Twitter. Alguns terão sido posteriormente detidos e torturados no âmbito da repressão governamental de críticos e dissidentes.

Os advogados de Al-Sadhan atualizaram a respetiva queixa na semana passada para incluir novas alegações sobre a forma como o Twitter, sob a liderança do então diretor executivo Jack Dorsey, ignorou deliberadamente ou teve conhecimento da campanha do Governo saudita para eliminar determinados elementos.

O novo processo surge dias depois de a Human Rights Watch ter condenado um tribunal saudita que sentenciou um homem à morte com base apenas na sua atividade no Twitter e no YouTube, o que a organização classificou como uma "escalada" da repressão do Governo contra a liberdade de expressão.

O homem condenado, Muhammad al-Ghamdi, de 54 anos, é irmão de um académico saudita e crítico do reino que vive exilado no Reino Unido.