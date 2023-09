Sabe onde está a guitarra desaparecida de Paul McCartney? Há uma procura global

Uma procura global foi lançada para encontrar um dos instrumentos mais icónicos do mundo da música, o baixo original de Paul McCartney.

A guitarra que o elemento dos Beatles tocou nas gravações de “Love Me Do”, “She Loves You” e “Twist and Shout” é agora procurada através do projeto The Lost Bass, que apela para mais informações sobre aquele que descreve como "o baixo mais importante da história".

Segundo a BBC, Paul McCartney comprou o instrumento, da Höfner, por 38 $ (cerca de 35€), em Hamburgo, na Alemanha, em 1961, mas desapareceu oito anos depois.

A procura pelo instrumento começou depois de McCartney ter pedido aos fabricantes da marca que localizassem o instrumento.

Agora, Nick Wass lidera este projeto de busca, juntamente com dois jornalistas na tentativa de resolver o “maior mistério da história do rock and roll".

À BBC, Wass revelou que Mccartney lhe perguntou sobre o baixo durante uma conversa recente, tendo começado assim a campanha para encontrá-lo.