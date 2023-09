Roménia nega queda de 'drones' russos no país

A Roménia, país vizinho da Ucrânia e membro da NATO, negou esta segunda-feira "categoricamente" as alegações de Kiev de que 'drones' explosivos russos teriam caído em território romeno durante a noite de domingo.

O Ministério da Defesa está a "acompanhar a situação em tempo real" e "em momento algum" os ataques russos a infraestruturas no Danúbio, perto da sua fronteira, "geraram qualquer ameaça militar direta ao território ou às águas territoriais da Roménia", de acordo com um comunicado oficial de Bucareste.

As autoridades de Kiev afirmaram este segunda-feira que 'drones' russos carregados de explosivos se despenharam durante a noite na Roménia, numa nova vaga de ataques contra o sul da Ucrânia.

"De acordo com informações dos guardas fronteiriços ucranianos, durante um ataque da Rússia contra a zona do porto (ucraniano) de Izmail, os 'Shahed' ('drones' ou aeronaves não tripuladas) russos caíram e explodiram em território romeno na noite passada (domingo)", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oleg Nikolenko, através da rede social Facebook.