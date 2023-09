Queima do Alcorão na Suécia gera novos protestos violentos

Vários carros da polícia foram incendiados no bairro de Rosengard, em Malmo, que já foi palco de outros protestos violentos no passado.

Em junho, Momika incendiou um exemplar do livro no exterior da mesquita central de Estocolmo, quando os muçulmanos celebravam o primeiro dia do Eid al-Adha - uma das festas mais importantes do calendário muçulmano.

A polícia sueca tinha autorizado Momika a participar no protesto, em conformidade com a sua rigorosa legislação sobre liberdade de expressão. Mais tarde, soube-se que o incidente estava a ser investigado por incitamento ao ódio.

No final de julho, Salwan Momika e outro homem, Salwan Naja, pisaram um exemplar do Alcorão em Estocolmo antes de o incendiarem, à semelhança do que já tinham feito em concentrações anteriores, provocando tensões diplomáticas entre Suécia e países do Médio Oriente.

O Governo sueco condenou a profanação do Alcorão, destacando que a Constituição sueca protege o direito de reunião e a liberdade de expressão.

No início de agosto, a Suécia anunciou que iria reforçar os controlos fronteiriços devido ao aumento de ameaças à segurança do país após estas manifestações.

Segundo as autoridades suecas, o país deixou de ser um alvo legítimo do terrorismo internacional para se tornar um alvo prioritário.