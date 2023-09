Professores da Coreia do Sul em protestos pedem mais proteção contra agressões

Nas últimas semanas, professores na Coreia do Sul têm protagonizado vários protestos contra o assédio e ameaças que recebem por parte dos pais dos alunos. A indisciplina dos alunos aliada ao autoritarismo dos pais tem levado vários professores ao suicídio.

Problemas relacionados com bullying e violência entre estudantes são um contexto estudado neste país. Os professores pedem agora mais proteção para fazer face às agressões a que estão sujeitos e às acusações que se sucedem, incluindo acusações de abuso sexual quando tentam impor disciplina aos alunos.

Em declarações ao jornal "The Guardian", uma professora primária contestou a situação. “Os direitos dos professores são tão importantes quanto os dos alunos. Nós também estamos a ser vítimas de bullying, e isso tem de parar”, disse Koh.

Cerca de 15 mil pessoas vestidas de negro encetaram a manifestação desta segunda-feira, que decorreu em Seoul, capital da Coreia do Sul. Alguns dos presentes mostraram-se emocionados enquanto os discursos eram proferidos a partir de um palco. Têm sido realizadas manifestações semelhantes um pouco por todo o país.

Muitos professores não compareceram ao trabalho para estar presentes nas manifestações e algumas escolas têm sido recorrentemente encerradas, apesar das ameaças de consequências legais por parte das autoridades, que declararam ilegais os protestos.

“Os professores desempenham um papel fundamental para estruturar o futuro das crianças”, referiu outra das manifestantes que apenas quis ser identificada como Kim. “As escolas devem ser locais seguros, e não sítios onde os professores são alvo de abuso”, declarou a manifestante que se juntou ao grupo para demonstrar apoio.

Os protestos dos professores têm sido impulsionados desde a morte de uma jovem professora primária de 23 anos, no mês de julho, em Seoul. Foi encontrada morta na escola onde lecionava, com amplos indícios de suicídio, depois de se ter queixado por várias vezes de ter de lidar com pais abusivos e manifestar sinais de ansiedade.

A 5 de junho a jovem professora descrevia no seu diário o medo que a invadia de cada vez que entrava numa sala de aula, reporta a "BBC". “Sinto um aperto no peito. Parece que vou cair a qualquer momento. Nem sei bem onde estou”.

Já a 3 de julho a mesma professora revelou estar “tão embrenhada na loucura do seu trabalho” que “só queria deixar-se ir”. Duas semanas depois foi encontrada morta pelos colegas.

Esta segunda-feira marca o quadragésimo nono dia desde a morte da professora, que, segundo algumas tradições budistas, representa um marco importante na celebração do luto. Relatos de casos semelhantes de suicídio têm agravado a indignação com os maus-tratos infligidos aos professores.

Por todo o país têm sido realizadas vigílias em sua memória. Os professores enlutados pedem mais direitos e foram mais de 200 000 aqueles que se reuniram este fim-de-semana em Seoul.

Desde 2018 e até junho passado, 100 professores suicidaram-se na Coreia do Sul, mais de metade (57) dos quais a lecionar em escolas primárias, segundo informações do governo .

O ministro da Educação prometeu reforçar a legislação de forma a proteger os professores e clarificar a distinção entre “atividades educativas legítimas” e os crimes de abuso infantil.

No domingo, o ministério culpou os governos anteriores por “enfatizar excessivamente” os direitos humanos dos alunos em detrimento dos direitos dos professores, o que, segundo o ministério, resultou no “aumento do número de denúncias indiscriminadas de abuso infantil”.

O Presidente Yoon Suk Yeol ordenou às autoridades que “tenham profundamente em mente” os protestos dos professores e façam tudo o que estiver ao seu alcance para proteger os seus direitos.

A Coreia do Sul tem a mais elevada taxa de suicídio nos chamados países desenvolvidos, sendo o suicídio a principal causa de morte entre aqueles com idade entre 10 e 39 anos.