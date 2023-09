"Pirata Scholz". Após queda, chanceler alemão usa pala no olho e "aguarda pelos memes"

O incidente aconteceu no sábado: Olaf Scholz saiu para correr a acabou por cair e magoar o rosto, o que o levou a cancelar alguns compromissos durante o fim-de-semana.

Segundo avançou o Governo alemão, citado pela agência AP, o líder teve um pequeno "incidente desportivo", enquanto visitava a cidade de Hesse, onde ser irão realizar eleições regionais no próximo dia 8 de outubro.

Scholz visitava Michael Roth, um líder social-democrata de centro-esquerda do país e ex-ministro para os Assuntos Europeus da Alemanha, com quem ia reunir-se no domingo.

Na rede social X (antigo Twitter), o chefe de governo alemão publicou uma fotografia com uma pala no olho, e onde se conseguem ver alguns arranhões resultantes da queda.