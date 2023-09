Mau tempo em Espanha faz pelo menos dois mortos e dois desaparecidos

Pelo menos duas pessoas morreram e outras duas estão desaparecida na sequência do mau tempo que se faz sentir em Espanha, com a passagem da depressão DANA.

As duas mortes confirmadas pelas autoridades ocorreram em Toledo, na região de Castela La Mancha.

Uma das vítimas morreu num carro arrastado pelas água e a outra num elevador, disseram as autoridades espanholas esta segunda-feira. Outras duas pessoas estão desaparecidas, uma delas desde esta manhã, quando o veículo em que viajava caiu no rio Alberche, na localidade de Aldea del Fresno, uma das mais afetadas pelo as chuvas e tempestades torrenciais nas últimas horas na Comunidade de Madrid, adianta o El País.

As fortes chuvas causadas pela depressão Dana afetaram especialmente Madrid e Toledo, obrigando ainda à suspensão temporária de duas linhas do metro de Madrid.