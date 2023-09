Exportação de cereais. Putin rejeita novo acordo até Ocidente cumprir exigências russas

Após um encontro de três horas entre os líderes russo e turco esta segunda-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, saudou a colaboração com a Turquia e as diligências encetadas por Tayyip Recep Erdogan para a retomada do acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro.

Contudo, Putin deixou a ressalva de que não haverá nenhum novo acordo enquanto o Ocidente não cumprir as exigências de Moscovo, culpando os EUA e o Ocidente de dificultarem o processo.

Em conferência de imprensa após a reunião com Putin, o Presidente turco disse acreditar "estar próximo de chegar a um acordo que corresponda às expectativas turcas".

"Nós preparámos um novo pacote de propostas com o conhecimento das Nações Unidas e acredito que seja possível obter resultados", avançou Erdogan citado pela AFP.

"Acredito que uma solução que irá satisfazer as expectativas da Turquia será alcançada em breve", reforçou Erdogan.

Já Putin anunciou estar aberto a negociar a retoma do acordo se o Ocidente levantar as restrições sobre a exportação de produtos agrícolas russos.

"Estamos prontos para considerar a possibilidade de retomar o acordo dos cereais e foi isso que disse novamente hoje ao Senhor Presidente [Erdogan]", disse o líder russo em conferência de imprensa ao lado do homólogo turco. "Faremos isso assim que todos os acordos sobre o levantamento das restrições à exportação de produtos agrícolas russos forem totalmente implementados."