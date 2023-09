Erdogan tenta resgatar acordo de cereais em encontro com Putin na Rússia

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está esta segunda-feira a Sochi, na Rússia, onde deverá encontrar-se com o homólogo russo, Vladimir Putin.

De acordo com a imprensa de Ancara, o chefe de Estado turco espera no encontro de Sochi "convencer" o Presidente russo a retomar o acordo sobre as exportações de cereais ucranianos, que Moscovo abandonou no passado mês de julho.

A deslocação de Erdogan à Rússia e o encontro com Vladimir Putin foi inicialmente noticiada na semana passada.