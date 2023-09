Depois da Lua, Índia lança foguetão com satélite para estudar o Sol

O satélite Aditya-L1 foi lançado do centro espacial de Sriharikota, no sul da Índia, às 11h50 locais (07h20 em Lisboa), e vai ser depois posicionado a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, no chamado ponto de Lagrange 1 (L1).

Este ponto é escolhido pelas agências espaciais para 'estacionar' os satélites devido ao equilíbrio das forças gravitacionais, o que permite reduzir o consumo de combustível das naves. O nome ponto de Lagrange deve-se ao matemático ítalo-francês Joseph-Louis Lagrange.

Aditya, que significa Sol em hindi, vai registar a atividade solar, em particular a dinâmica dos ventos solares (emissão contínua de partículas subatómicas provenientes da coroa solar) e os seus efeitos na meteorologia espacial e na Terra.

O engenho está equipado com sete módulos para observar duas das camadas externas da atmosfera do Sol - cromosfera e coroa - e detetores de campos eletromagnéticos e de partículas.



A missão tem a capacidade de fazer "um big bang em termos de ciência", disse Somak Raychaudhury à Reuters. Raychaudhury esteve envolvido no desenvolvimento de alguns componentes do satélite, e acrescentou que as partículas de energia emitidas pelo Sol pode atingir os satélites que controlam as comunicações na Terra.

"Houve episódios em que comunicações importantes caíram porque um satélite foi atingido por uma grande emissão da coroa solar. Os satélites em baixa órbita terrestre são o principal foco das empresas privadas, o que faz da missão Aditya-L1 um projeto muito importante", declarou.

Europa e Estados Unidos já têm sondas a observar o Sol, a Solar Orbiter e a Parker Solar, mas é a primeira vez que a Índia se lança no estudo da estrela, depois de em 23 de agosto ter sido o primeiro país a pousar um engenho espacial no polo sul da Lua, região inexplorada e onde haverá grandes quantidades de água gelada.