Um touro gigante à pendura num carro? Aconteceu nos EUA

Um momento insólito aconteceu esta semana no estado norte-americano do Nebraska, quando um homem foi mandado parar pela polícia depois de ter sido apanhado a conduzir com um touro gigante ao seu lado, no banco do passageiro.

Os polícias da cidade foram alertados para a situação e inicialmente esperavam encontrar um pequeno bezerro dentro do veículo. Mas acabaram por ser surpreendidos quando viram Howdy Doody, um touro da raça Watusi, conhecida pelos seus chifres gigantes em espiral.

O touro viajava num Ford Crown Victoria, que tinha sido transformado para conseguir transportar o animal: o teto foi cortado e uma grade foi colocada de lado.



O condutor, Lee Meyer, foi mandado parar e sujeito a fiscalização, com a polícia a pedir-lhe que deixasse a cidade e levasse o touro de volta para casa.



O caso aconteceu na manhã da passada quarta-feira. Segundo a imprensa local, Howdy Doody é tido como uma grande atração na região.