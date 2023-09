Morreu Mohamed Al Fayed, pai do namorado da princesa Diana

Morreu o empresário Mohamed Al Fayed, antigo dono dos famosos armazéns Harrods e pai de Dodi Al Fayed, namorado da princesa Diana.

Mohamed Al Fayed tinha 94 anos. Nasceu no Egipto e construiu um império no mundo dos negócios antes de se mudar para o Reino Unido, na década de 70 do século passado.



"A Sra. Al Fayed, os seus filhos e netos desejam confirmar que o seu amado marido, pai e avô, Mohamed, morreu tranquilamente na quarta-feira, 30 de agosto", refere um comunicado da família.

"Ele desfrutou de uma longa e preenchida reforma rodeada dos seus entes queridos. A família pede que a privacidade seja respeitada neste momento", pedem os familiares de Mohamed Al Fayed.

O empresário durante vários anos questionou as circunstâncias do desastre de automóvel que tirou a vida à princesa Diana e a Dodi Al Fayed.

Al-Fayed foi também proprietário do Fulham Football Club, emblema londrino que divulgou a morte do empresário.

"Em nome de todos no Fulham Football Club, envio as minhas sinceras condolências à família e amigos de Mohamed Al-Fayed após a notícia do seu falecimento aos 94 anos", destacou o seu sucessor como proprietário, Shahid Khan, num comunicado divulgado na rede social Facebook.