Migrantes. Governo britânico desafia tribunal e coloca crianças em hotéis

O Ministério da Administração Interna britânico colocou mais de 100 crianças requerentes de asilo em hotéis nas últimas semanas, mesmo depois do Supremo Tribunal do Reino Unido ter declarado a prática ilegal.

O uso contínuo de hotéis pelo governo do Reino Unido tem sido condenado por organizações defensoras de direitos humanos e de refugiados desde o desaparecimento de mais de 200 crianças, incluindo dezenas de um único hotel em Brighton.

Uma das razões pela qual as crianças continuam a ser colocadas em hotéis, por vezes durante várias semanas, é que o condado de Kent - o mais próximo da França - afirma que não ter capacidade para lidar com o número de crianças a chegar.

A localização significa que cabe ao condado a responsabilidade de cuidar das crianças que chegam sozinhas, em pequenos barcos. O próprio condado já avisou que está com dificuldades para cumprir as obrigações legais no Reino Unido e perante as crianças que procuram asilo.

O Supremo Tribunal declarou que tanto o Ministério da Administração Interna britânico como o condado de Kent agiram de forma ilegal e não conseguiram cuidar de forma apropriada das crianças.

O condado de Kent diz ter aos seus cuidados 661 crianças requerentes de asilo, em conjunto com 1.030 pessoas que chegaram ao Reino Unido como crianças não-acompanhadas e são, já, adultos. Numa recente audiência, o Governo britânico admitiu que 130 crianças recentemente chegadas estavam em hotéis a 15 de agosto - algumas desde antes de 27 de julho.

Mais de 100 crianças continuam desaparecidas de vários hotéis onde foram colocadas pelo Ministério da Administração Interna.