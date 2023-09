Julgamento de Trump na Georgia por fraude eleitoral vai ser transmitido ao vivo

O julgamento de Donald Trump num tribunal da Georgia, por acusações de fraude eleitoral, vai ser transmitido no YouTube e pela televisão, avança a BBC.

O processo contra o ex-Presidente está a decorrer no Tribunal do Condado de Fulton (sede de Atalanta, capital do Estado da Geórgia), onde é habitual a transmissão ao vivo dos julgamentos. O tribunal tem mesmo associado a cada juíz um canal do Youtube onde é feito o streaming de vídeo.

Para já, o juiz responsável pelo processo, Scott McAfee, ainda não marcou data para o início do julgamento, mas este poderá decorrer em 2024, coincidindo com as eleições presidenciais de novembro, às quais Trump pretende candidatar-se pelo Partido Republicano.

O ex-Presidente está acusado pela procuradoria da Georgia, juntamente com outras 18 pessoas, de ter conspirado para alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020 naquele estado, conquistado pelo Partido Democrata, do atual Presidente dos EUA, Joe Biden.