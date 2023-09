Japão regista temperaturas médias mais altas de sempre

O Japão registou entre junho e agosto as temperaturas médias mais elevadas registadas no arquipélago desde que estatísticas foram estabelecidas em 1898, anunciou hoje a agência meteorológica japonesa.

Durante este período, "as temperaturas médias de verão no Japão foram significativamente mais altas no norte, leste e oeste do país", afirmou a agência meteorológica japonesa (JMA, sigla em inglês) num comunicado.

"A anomalia média nas temperaturas do Japão, com base em observações em 15 locais diferentes, foi de +1,76 graus Celsius, excedendo em muito a de 2010 (+1,08°C), que tinha sido até agora a mais alta registada", acrescentou a JMA.

Em muitos locais do país, não só as temperaturas máximas, mas também as mínimas atingiram recordes, como na cidade central de Itoigawa, onde a temperatura mínima chegou a 31,4 graus no dia 10 de agosto, um valor mais elevado no país, segundo a JMA.

"Em comparação com anos em que as temperaturas médias de verão foram particularmente elevadas (2010, 2013, 2018 e 2022), o número de dias extremamente quentes aumentou significativamente a partir do final de julho, tornando-se o mais elevado desde 2010", indica o comunicado.