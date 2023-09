Embaixador ucraniano na ONU diz que Portugal está do "lado certo da História"

"Até agora Portugal está a fazer um excelente trabalho", avaliou o diplomata, destacando que "a capacidade da liderança portuguesa de estar do lado certo da História e não ficar sentada é admirável".

Segundo o representante permanente nas Nações Unidas, os dois países não têm obstáculos no trabalho diário e vasto de assuntos a tratar, em concreto na Assembleia-Geral, prestes a iniciar nova sessão quando a Ucrânia ultrapassa mais de um ano e meio desde o início da invasão russa, condenada pela maioria da comunidade internacional.

"Não me lembro de nenhum caso em que Ucrânia e Portugal, bilateralmente e multilateralmente, tiveram divergências em Nova Iorque", afirmou Sergiy Kyslytsya em entrevista à Lusa, antecedendo a sua presença nesta sexta-feira nas Conferências do Estoril, organizadas pela Nova SBE.

O embaixador ucraniano na ONU defendeu esta sexta-feira que Portugal tem feito "um excelente trabalho" no contexto da guerra na Ucrânia, mantendo-se do "lado certo da História", deixando também elogios a António Guterres e críticas ao Conselho de Segurança.

Esta postura é medida pelas decisões estratégicas de Lisboa, que desde o primeiro momento se colocou do lado de Kiev, ao nível bilateral e no quadro da União Europeia e da NATO, mas também pelo acolhimento de mais de 50 mil refugiados, um número 'per capita' "muito elevado face à população".

Portugal pode ser eleito para o Conselho de Segurança

O representante da Ucrânia na ONU desde 2019 depois de ter sido vice-ministro dos Negócios Estrangeiros - e que aprecia fado, Mariza e Ana Moura - defende que Portugal tem "uma grande possibilidade" de ser eleito para o Conselho de Segurança em 2027, ainda que enfrente uma concorrência difícil, se mantiver a reputação de defensor firme da Carta das Nações Unidas e de luta pelo desenvolvimento e contra as alterações climáticas.

Ainda é cedo para as escolhas de Kiev, mas Kyslytsya destacou que vai ser tida em conta "a dedicação não só verbal para apoiar a Ucrânia nesta guerra, inclusive no Conselho de Segurança, mas também em termos práticos".

Os dois países têm abordado o papel de Portugal na relação com o Brasil e o continente africano a propósito do conflito na Ucrânia, mas também em outras áreas que Kyslytsya apontou como grandes desafios no chamado Sul global, como o desenvolvimento, segurança alimentar e energética e clima, em que elogia a postura ativa de Lisboa.

"Não se deve subestimar a importância de Portugal nas Nações Unidas, porque a beleza da assembleia-geral, ao contrário do Conselho de Segurança, é que todos os países são iguais", comentou.

O mesmo não se passa com um Conselho de Segurança, "incapaz de cumprir o seu principal mandato e evitar guerras semelhantes à que está em curso", mas o diplomata alertou que a reforma deste órgão, por muitos exigida, colide com a existência "não negociável" dos cinco membros permanentes.

Membros permanentes têm de acordar reformas

"É claro que se os membros permanentes, e permitam-me lembrar quem são - Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China - não concordarem com grandes reformas, elas nunca acontecerão", afirmou.

O caso da Rússia é paradigmático, mantendo-se como membro permanente no Conselho de Segurança com poder de veto, apesar de responsável por uma grande guerra na Europa, "só comparável com a Segunda Guerra Mundial na sua magnitude, devastação e pelo impacto noutros países".

Esta presença é em si questionável: "O primeiro episódio de ocupação da Rússia foi o assento da União Soviética em 1991, ignorando os requisitos e critérios da Carta das Nações Unidas e o parecer do conselho jurídico da ONU", argumentou.

Seguiram-se, frisou, outras ocupações em partes da Moldova, da Geórgia, da Crimeia e do leste da Ucrânia.