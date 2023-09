Dez anos de prisão para Proud Boy que partiu janela do Capitólio com escudo da polícia

Dominic Pezzola, membro do grupo extremista Proud Boy que partiu uma janela do Capitólio com um escudo antimotim roubado à polícia, permitindo que a primeira vaga invadisse o edifício, foi esta sexta-feira condenado a 10 anos de prisão.

As imagens de Dominic Pezzola, apelidado de "Spazzolini", a usar o escudo antimotim da polícia para invadir o edifício do Capitólio tornaram-se rapidamente um símbolo da violência do dia 6 de janeiro. Foi o único dos cinco arguidos no julgamento dos Proud Boys que não foi condenado pela acusação principal de conspiração sediciosa.

O juiz distrital Timothy Kelly, que proferiu a sentença, condenou outros dois Proud Boys a penas de prisão equivalentes a cerca de metade do que os procuradores pretendiam, tal como aconteceu com Pezzola, já que a acusação pedia 20 anos de prisão.

"Foi o senhor que partiu aquela janela e deixou que as pessoas começassem a entrar no edifício do Capitólio e a ameaçar a vida dos nossos legisladores", defendeu o juiz.

"Foi, de certa forma, a ponta da lança", acrescentou.



Joe Biggs, da InfoWars, foi condenado a 17 anos de prisão federal, e Zach Rehl, um Proud Boy de Filadélfia acusado de ter atirado gás pimenta aos agentes de autoridade, foi condenado a 15 anos.

Várias provas em vídeo documentaram as ações de Pezzola no Capitólio, a 6 de janeiro, incluindo um vídeo que filmou no interior do edifício depois de ter liderado a invasão. Em maio, foi considerado culpado de agressão, resistência ou impedimento de certos agentes, bem como de roubo do escudo da polícia e de outras acusações.