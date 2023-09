Afinal, as trotinetas elétricas não terão sempre Paris

As trotinetas elétricas deixaram, esta sexta-feira, de ter autorização para circular em Paris, a primeira cidade europeia a abrir o mercado livre do aluguer de trotinetas, em 2018. A proibição entra em vigor depois de um referendo aos parisienses e é uma tentativa de “acalmar” as ruas.

Em abril, a cidade realizou um referendo em que perguntou aos habitantes de Paris se as trotinetas deviam permanecer em operação no centro da cidade. 89% dos 103 mil cidadãos que foram votar - nem sequer 8% dos inscritos - disseram que não.

Anne Hidalgo, a presidente da câmara de Paris, fez campanha pelo “não” às trotinetas e cumpriu, agora, a promessa de respeitar a opinião dos parisienses. Lime, Dott e Tier, as três operadoras que ficaram em Paris depois das regras serem apertadas, em 2020, viram assim os seus contratos expirar a 31 de agosto.

Os contratos permitiam a circulação de 15 mil trotinetas na capital francesa, mas estes veículos começaram a tornar-se uma preocupação de segurança. Em 2022, de acordo com os números da Reuters aquando do referendo de abril, morreram pelo menos três pessoas em mais de 450 acidentes com trotinetas elétricas em Paris.