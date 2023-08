Robô explorador indiano confirma presença de enxofre na Lua

O robô indiano Pragyan confirmou a presença de enxofre no polo sul da Lua, anunciou, esta quarta-feira, a agência espacial da Índia.

“O instrumento de Espetroscopia de Decomposição Induzida por Laser (LIBS) a bordo do rover Chandrayaan-3 fez as primeiras medições 'in-situ' da composição dos elementos da superfície lunar perto do polo sul”, anunciou a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) em comunicado, citado pela agência France Press.

De acordo com a mesma nota, as medições “confirmaram inequivocamente” a presença de enxofre no polo sul da Lua, bem como de alumínio, cálcio, ferro e titânio.

Outras análises revelaram ainda a presença de manganês, silício e oxigénio nesta região lunar.