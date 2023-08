Pelo menos 73 mortos em incêndio em Joanesburgo

Pelo menos 73 pessoas morreram esta madrugada e 52 ficaram feridas num incêndio que deflagrou num edifício de cinco andares no centro de Joanesburgo, na África do Sul, avança a Reuters.

O porta-voz dos serviços de emergência da cidade de Joanesburgo, Robert Mulaudzi, disse que os bombeiros foram alertados sobre o incêndio num edifício na esquina das ruas Delvers e Alberts por volta da 1h30 (hora local).

Entre as vítimas mortais está uma criança, que deverá ter entre "um e dois anos”, referiu.



Os bombeiros controlaram o incêndio e o edifício foi evacuado, tendo já sido iniciadas operações de busca. No entanto, as chamas são ainda de origem desconhecida.

Os bombeiros informaram que o número de mortos pode continuar a aumentar.

Segundo a Associated Press, trata-se de um prédio devoluto, para onde os sem-abrigo se deslocavam à procura de alojamento sem quaisquer acordos formais, o que tem dificultado as buscas no prédio.

Poderá haver até 200 pessoas a morar prédio, informaram testemunhas.