Invasão do Capitólio. Líder dos Proud Boys condenado a 17 anos de prisão

O líder dos Proud Boys, Joe Biggs, foi esta quinta-feira condenado a 17 anos de prisão por participação na invasão do Capitólio, nos Estados Unidos.

Em maio, Biggs tinha sido considerado culpado de diversos crimes relacionados com a sua participação no motim ocorrido a 6 de janeiro de 2021, do qual resultaram cinco mortes e que levou à devassa do edifício onde reúnem as câmaras legislativas dos Estados Unidos, constituídas pelo Senado e pela Câmara dos Representantes.

Entre esses crimes assumem relevo o da participação em conspiração sediciosa, a tentativa de obstruir um processo oficial, o uso de força, intimidação ou ameaças para impedir que oficiais dos EUA cumpram as suas funções, bem como a destruição de propriedade do governo.

