Grant Shapps substitui ministro da Defesa demissionário no Reino Unido

O ministro para a Segurança Energética Grant Shapps foi nomeado ministro da Defesa esta quinta-feira, substituindo Ben Wallace, que formalizou a demissão que tinha previamente anunciado.

Shapps, de 54 anos, um apoiante de Rishi Sunak nas eleições para a liderança do Partido Conservador, é um dos mais experientes membros do Governo por ter ocupado as pastas da Economia, Administração Interna, Transportes, e Desenvolvimento Internacional.

A mudança deverá resultar numa pequena remodelação governamental.

Ben Wallace, de 53 anos, oficializou hoje a demissão de ministro da Defesa após ter manifestado durante o verão a intenção de se retirar da vida política.

Eleito deputado em 2005, esteve nove anos no governo, quatro dos quais como Ministro da Defesa.

Este ano assumiu-se como candidato à sucessão de Jens Stoltenberg à frente da NATO, mas não obteve o apoio dos Estados Unidos e o norueguês prolongou o mandato por mais um ano, até outubro de 2024.

Apesar de ser reconhecido pelo papel no apoio à Ucrânia face à invasão russa, Wallace protagonizou uma polémica na cimeira da NATO em Vilnius, em julho, quando afirmou que o Reino Unido não era um serviço de entrega de armas da Amazon e instou Kiev a ser sensato e a "mostrar gratidão" aos seus apoiantes.