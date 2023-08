Espanha. Feijóo admite fracasso de investidura como primeiro-ministro

Feijóo admitiu por diversas vezes que a sessão de investidura como primeiro-ministro, agendada para o Parlamento de Espanha para 26 e 27 de fevereiro, pode falhar, dizendo que “é verdade que apesar de ter ganhado” as eleições de 23 de julho, não tem “todas as possibilidades reais para que a investidura frutifique”.

“Talvez este processo de investidura não me leve à presidência [do Governo], mas vai levar à política nacional e ao Congresso dos Deputados a igualdade dos cidadãos, a dignidade das nossas instituições e as prioridades das famílias. E isto, penso que vale bem a pena”, afirmou o Núñez Feijóo, numa iniciativa do PP em Madrid, perante uma plateia de militantes e dirigentes do partido.

O presidente do Partido Popular espanhol (PP), admitiu esta quinta-feira o fracasso da sua investidura como primeiro-ministro dentro de um mês. Alberto Núñez Feijóo não tem apoios necessários no Parlamento.

Líder do PP, que venceu as eleições de julho sem m(...)

Feijóo, que venceu as eleições mas não tem uma maioria de apoio no Parlamento que lhe garanta a investidura como primeiro-ministro, propôs na quarta-feira ao líder do PSOE, Pedro Sánchez, um acordo ao abrigo do qual governaria o partido mais votado, como sempre aconteceu na democracia espanhola nos últimos 45 anos, e que acabaria com a influência dos independentistas catalães e bascos.

O líder do PP disse que propôs a Sánchez “seis grandes pactos de Estado” e que os socialistas viabilizassem um governo dos populares para uma legislatura de dois anos, o tempo para pôr em marcha esses acordos.

O PSOE recusou a proposta, sublinhando que o PP se apresentou nas eleições de 23 de julho com o projeto de “revogar o sanchismo”, ou seja, as políticas dos últimos anos do atual governo, liderado por Pedro Sánchez.

Os socialistas consideraram ainda que há “cinismo e hipocrisia” nas propostas e declarações de Feijóo, que insiste em que deve governar Espanha a lista mais votada, mas desde as eleições regionais e locais de 28 de maio fez acordos com outros partidos para impedir que o PSOE liderasse o executivo de duas regiões autónomas e de mais de cem municípios que foram conquistados pelo partido socialista no escrutínio.

Apesar de ter hoje admitido a possibilidade de fracasso da investidura como primeiro-ministro, Feijóo assegurou que vai prosseguir com a ronda de contactos com os partidos que conseguiram representação parlamentar, para tentar reunir apoios.

O PP foi o partido mais votado nas eleições de 23 de julho e o Rei de Espanha indicou Feijóo como candidato a primeiro-ministro, cuja investidura tem agora de ser votada pelo Parlamento em 26 e 27 de setembro.

O PSOE tem assegurado que, apesar de ter sido o segundo partido mais votado, tem condições para voltar a formar governo, com os votos dos deputados de uma ‘geringonça’ de forças de esquerda, extrema-esquerda, regionalistas, nacionalistas e independentistas, que já conseguiu juntar em 17 de agosto, na eleição da presidência do Parlamento.