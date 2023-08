Companheiro de Meloni gera polémica: se não quiserem ser violadas, “não se embebedem”

O companheiro da primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, está no centro de uma nova polémica que está a marcar o país, após ter sugerido que as mulheres devem evitar embebedar-se se não querem ser violadas.

Giambruno subscreveu as afirmações do jornalista Pietro Senaldi, que no mesmo programa referiu que se as mulheres “quiserem evitar serem violadas, acima de tudo não percam a consciência".

Vários especialistas debatiam no programa de televisão os recentes casos de agressões sexuais, um deles envolvendo duas crianças de 13 anos violadas por um grupo de seis adolescentes, e um outro, de uma jovem de 19 anos violada por sete homens, um deles menor de idade, após a terem embebedado.

Em mensagens no WhatsApp, um dos homens que violou a jovem mais velha terá dito: "Se eu pensar muito fico um pouco enjoado, porque éramos 100 cães em cima de um gato, só tinha visto algo assim em vídeos porno, éramos muitos. Sinceramente deixou-me um pouco enojado, mas o que ia eu fazer? Carne é carne" - palavras que chocaram Itália.

Ainda no programa, Andrea Giambruno e Pietro Senaldi condenaram os violadores, que descreveram como “lobos”, mas o comentário não foi suficiente para acalmar as opiniões negativas que rapidamente foram partilhadas nas redes sociais.

Polémica atinge Governo

As palavras do companheiro da primeira-ministra não caíram bem às mulheres dos vários partidos em Itália, que se revoltaram com a culpabilização das vítima de violação.