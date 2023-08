Presidente do Chile autoriza investigação a desaparecimentos na ditadura

O Presidente do Chile, Gabriel Boric, deu luz verde a uma operação nacional para investigar o desaparecimento e a morte de milhares de pessoas durante a ditadura militar do general Augusto Pinochet, entre 1973 e 1990.

O novo plano de busca nacional é conhecido antes do 50.º aniversário do golpe que derrubou o Governo do socialista Salvador Allende.

Esta iniciativa marca a primeira vez desde o fim do regime de Pinochet em que um Governo faz um esforço para encontrar os desaparecidos. Até agora, os esforços eram suportados apenas pelas famílias.

“Foi o Estado que os levou, e é da responsabilidade do Estado restituir a justiça e continuar as buscas”, disse o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos chileno, Luis Cordero, em entrevista ao The New York Times (acesso pago).