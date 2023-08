Portugal apela ao "rápido restabelecimento da ordem constitucional" no Gabão

O Governo português apelou esta quarta-feira “ao rápido restabelecimento da normalidade e da ordem constitucional no Gabão”, tendo em conta os desenvolvimentos mais recentes e garante estar acompanhar “a situação no país”, onde está em curso um golpe militar.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), através da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, que tem o Gabão na sua área de jurisdição, acompanha a situação no país, tendo estado em contacto com alguns dos cidadãos nacionais que residem naquele território”, anunciou o Governo através de um comunicado divulgado pelo Palácio das Necessidades.

“As viagens para o Gabão são desaconselhadas, apelando-se também aos residentes no país que mantenham uma atitude vigilante e de recolha às suas residências, conforme pode ler-se nos conselhos aos viajantes do Portal das Comunidades do MNE”, acrescenta-se no comunicado.

De acordo com o MNE, “cerca de 50 portugueses estão registados naquele posto consular, não havendo, até ao momento, qualquer pedido de ajuda com vista à retirada do país”.

O Gabão enfrenta desde a madrugada de hoje um golpe de Estado levado a cabo por militares, iniciado pouco depois de terem sido anunciados os resultados das eleições realizadas no passado sábado, dia 26, segundo os quais o Presidente Ali Bongo Ondimba permaneceria no poder, dando continuidade a 55 anos de domínio do poder pela sua família.