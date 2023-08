Incêndio florestal na Grécia é o maior alguma vez registado na União Europeia

O incêndio na Grécia, que começou perto da cidade de Alexandrópolis e que atingiu a região de Evros, no norte do país, é o maior alguma vez registado no território da União Europeia (UE), informou um porta-voz na Comissão Europeia.

“Este incêndio florestal é o maior na UE desde 2000, quando o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) começou a registar dados”, afirmou o serviço.