Golpe no Gabão. Presidente Bongo pede à população que "faça barulho"

O Presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, apelou esta quarta-feira aos gaboneses para “fazerem barulho” contra a tentativa de golpe de Estado no país centro-africano, num vídeo que diz ter sido gravado na sua residência.

Ali Bongo surge num vídeo sentado numa cadeira com uma estante de livros por detrás de si, na primeira aparição em público desde que um grupo de uma dúzia soldados anunciou hoje na televisão estatal a tomada do poder no país, o cancelamento das eleições presidenciais que o terão reeleito, e a dissolução de todas as instituições democráticas.

O chefe de Estado disse ainda que se encontra na sua residência e que a sua mulher e filho estão em locais diferentes.

O canal de televisão estatal Gabon 24 divulgou entretanto imagens de Brice Oligui Nguema, comandante da Guarda Republicana.