Furacão Idalia atinge costa da Flórida com "força catastrófica"

O furacão Idalia atingiu esta quarta-feira a costa da Flórida, por volta das 7h45 da manhã (hora local, menos cinco horas que em Lisboa). O furacão atingiu a localidade de Taylor County, uma região pouco populosa no estado da Flórida, com ventos na ordem dos 200 km/h, originando a queda de árvores e provocando torrentes de água que inundaram as pequenas vilas piscatórias espalhadas ao longo da costa.

Prevê-se que este seja um dos furacões mais desastrosos da última década. O furação estava classificado em categoria de força 4 durante a noite, mas a sua intensidade diminuiu para o nível 3 ao amanhecer.

“Não podemos brincar com esta tempestade”, alertou o governador da Flórida, Ron DeSantis, em conferência de imprensa, pedindo aos residentes que não se coloquem em situações de risco. “Vai ter um impacto muito, muito significativo”, avançou.

Por volta das 7h00 horas da manhã, a intensidade dos ventos cifrava-se nos 190 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center). Os ventos chegaram a atingir os 210 ´km/h, o valor máximo para uma tempestade de categoria 4. Contudo, os meteorologistas alertaram que a variação não faria uma diferença real, uma vez que o Idalia continuaria com um grande poder de destruição.

Pelo menos 30 dos 67 condados da Flórida estavam sob ordem de evacuação parcial devido ao furacão. De acordo com o Centro de Furacões, algumas localidades poderão ficar submersas a uma altura de 3 a cinco metros.

A tempestade atingiu a costa a cerca de 145 km/h a sudeste da capital do estado, Tallahassee, onde houve falhas de luz no centro de operações de emergência enquanto discursava o governador DeSantis, na manhã desta quarta-feira.

Espera-se que o furacão se dirija para os estados da Geórgia, Carolina do Norte e do Sul. As autoridades desses estados já emitiram alertas para fortes chuvas e inundações.





Histórico de passagem de tempestades na Flórida





De acordo com os censos norte americanos, o condado de Taylor County (onde o centro do furacão atingiu a costa da Flórida) tem cerca de 21 mil habitantes. Em março de 1993, a mesma região foi atingida por aquela que ficou conhecida como “a tempestade do século”.

As rajadas de vento superiores a 145Km/h provocaram uma vasta destruição. Pelo menos sete pessoas morreram no condado de Taylor, além das dezenas de outras mortes causadas pela tempestade noutros lugares.