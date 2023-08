Dada como extinta, ave pré-histórica foi agora libertada na natureza

Dois exemplares da ave pré-histórica takahe, também conhecida como tacaé do sul, foram libertados num santuário da natureza da Nova Zelândia para impedir a sua extinção.

A takahe tem um forte bico vermelho, pernas robustas e penas azuis e verdes brilhantes. Crescendo até ao tamanho de uma galinha grande, podem pesar até três quilos e são frequentemente confundidas com as galinhas do pântano pukeko, de acordo com o Departamento de Conservação da Nova Zelândia (Doc).

Reproduzindo-se apenas uma vez por ano, criam uma a duas crias, e vivem até 18 anos na natureza e 22 anos em santuários.

No momento da libertação, as duas aves, Waitaa e Bendigo, saíram a correr das suas gaiolas e foram aplaudidas pela multidão em Zealandia, em Wellington.

Esta libertação na natureza ocorre depois de, na semana passada, 18 takahe terem sido postas em liberdade nas montanhas da Ilha do Sul para tentar aumentar uma pequena população na natureza.