Ataques contra Kiev fazem dois mortos

Um ataque com mísseis, em Kiev, provocou a morte a duas pessoas, esta quarta-feira.

A informação foi avançada pela administração militar da capital ucraniana.

"Em resultado da queda de destroços no distrito de Shevchenkivskyi, em Kiev, duas pessoas morreram, de acordo com as primeiras informações", escreveu Sergiy Popko, chefe da Administração Militar da cidade de Kiev, na rede Telegram.

Uma outra pessoa ficou ferida e estava a receber assistência médica, acrescentou.

Também na rede Telegram, o Presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, escreveu que "foram encontrados dois homens mortos" num edifício não residencial no distrito de Shevchenkivskyi, embora não especificando se estaria a referir-se às mesmas duas vítimas mortais reveladas pela administração militar da cidade.

A administração militar regional tinha anteriormente alertado para um ataque com mísseis e afirmado que as defesas aéreas estavam a funcionar.

Segundo a agência de notícias Associated Press, foram ouvidas, pelo menos, três fortes explosões no centro de Kiev, durante a madrugada desta quarta-feira.