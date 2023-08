Zelensky realça importância de caças F-16 porque "domínio da Rússia no céu é absoluto"

O Presidente da Ucrânia realçou a importância do país receber cerca de 160 caças F-16, apontando que "o domínio da Rússia no céu é absoluto". Os caças poderão começar a ser utilizados "no início do próximo ano".

Numa entrevista à RTP, Volodymyr Zelensky diz que é preciso uma "uma força aérea poderosa que não dê possibilidade à Rússia de dominar o espaço".

O líder ucraniano agradeceu aos países ocidentais que já estão a avançar com este processo e também agradeceu o apoio humanitário de Portugal e a recente visita de Marcelo Rebelo de Sousa.

Zelensky destacou que 50 mil ucranianos foram acolhidos em Portugal e referiu que são "muito importantes os países do mundo civilizado, ou aqueles que apoiam um futuro civilizado, ou seja a paz e não a guerra".

"O apoio político de Portugal é muito importante", reiterou.

O Presidente da Ucrânia comentou também a morte do líder do grupo Wagner, Prigozhin, apontando que o Vladimir Putin não é de confiança e já não é tão forte.

"A motivação das forças ucranianas é maior do que as forças russas", acrescentou, realçando que muitos soldados russos "não sabem por que razão estão a combater a Ucrânia".

Na mesma entrevista, Zelensky criticou as propostas de Lula de Silva para alcançar a paz e diz que não são "coerentes" com o respeito pela "integridade territorial e soberania" do país do Leste europeu.

O chefe de Estado declarou que "o presidente Lula deve perceber claramente que a guerra é na Ucrânia e não é na Rússia", e que as vítimas "são concretamente os ucranianos".