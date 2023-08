Zelensky diz que Lula "deve perceber que a guerra é na Ucrânia"

O Presidente da Ucrânia criticou as propostas de Lula de Silva para alcançar a paz e diz que não são "coerentes" com o respeito pela "integridade territorial e soberania" do país do Leste europeu.

Numa entrevista à RTP, Volodymyr Zelensky declarou que "o presidente Lula deve perceber claramente que a guerra é na Ucrânia e não é na Rússia", e que as vítimas "são concretamente os ucranianos".

"São concretamente dezenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares... São as nossas casas que foram atacadas e bombardeadas. Não as casas do Brasil ou outros países", afirmou o Presidente da Ucrânia, que apontou ainda que, "para dizer algo, é necessário perceber quem é a vítima, e quem é o agressor".

Para Zelensky, a solução para a paz "não é uma fórmula unilateral, é uma fórmula do país que sofre" com a guerra.

Referindo as propostas de Lula da Silva, que a Ucrânia já acusou de a colocarem no mesmo patamar que a Rússia, o Presidente ucraniano disse ainda que, se as propostas "se baseiam na cedência de alguma parte do nosso território, então isso não é coerente" com os pensamentos dos ucranianos nem é "compatível com o respeito da nossa integridade territorial e soberania".

O Presidente do Brasil causou indignação entre os aliados da Ucrânia em abril, quando acusou a União Europeia e os Estados Unidos da América de estar a prolongar o conflito ao fornecer armamento.

Em resposta, a Casa Branca disse que Lula da Silva estava a "repetir a propaganda russa e chinesa sem examinar os factos", enquanto a Ucrânia disse que o Brasil trata "a vítima e o agressor" da mesma forma.