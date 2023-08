Naufrágio ao largo das ilhas gregas provoca a morte a quatro crianças

Quatro migrantes morreram, nas últimas horas, num naufrágio ao largo das ilhas gregas, disseram as autoridades da Grécia.

A guarda costeira grega disse que quatro pessoas morreram e 18 foram socorridas, depois de um barco que transportava migrantes se ter afundado a nordeste da ilha grega de Lesbos, situada perto da costa da Turquia.

O porta-voz do governo da Grécia, Pavlos Marinakis, disse que as quatro vítimas eram crianças, com idades entre os 11 meses e os 14 anos.

O ministro da Marinha Mercante da Grécia, Miltiadis Varvitsiotis, disse que a guarda costeira realizou o resgate em águas turcas.

Os sobreviventes foram levados para Mitilene, o principal porto da ilha de Lesbos, onde duas pessoas foram transferidas para um hospital local.

A Grécia tem sido um ponto de entrada preferido na UE para pessoas que fogem de conflitos ou da pobreza no Médio Oriente, em África e na Ásia e procuram uma vida melhor na Europa.

Mais de 15.600 pessoas chegaram à Grécia por terra e mar este ano, de acordo com os últimos números da ONU. Quase 12 mil deles chegaram por mar, incluindo cinco mil que chegaram a Lesbos.

As chegadas à Grécia representam cerca de um décimo do total de travessias bem-sucedidas do Mediterrâneo este ano, a maioria das quais -- cerca de 113 mil -- foi para Itália.