Arquivada investigação de crimes sexuais contra o vocalista dos Rammstein

De acordo com a publicação britânica "The Guardian", os procuradores afirmaram que as investigações, que começaram em junho, "não forneceram quaisquer provas" e que não foram capazes de fundamentar as alegações, uma vez que as autoridades policiais não tinham recebido testemunhos oficiais diretos das mulheres que fizeram as acusações iniciais contra o vocalista.

O Ministério Público (MP) alemão abandonou as investigações sobre as alegadas agressões sexuais de Till Lindemann, vocalista dos Rammstein.

O escândalo rebentou depois de uma fã dos Rammstein da Irlanda do Norte, Shelby Lynn, de 24 anos, ter publicado nas redes sociais que tinha sido "aliciada para ter relações sexuais" com Lindemann, ao ser selecionada para se encontrar com ele nos bastidores de um concerto em Vilnius, na Lituânia, onde ele terá reagido com raiva quando ela se recusou a ter relações sexuais com ele. A jovem alegou também que a sua bebida teria sido adulterada numa festa antes do concerto.

A polícia lituana não deu seguimento à queixa depois de ela a ter denunciado e a banda recusou as acusações, escrevendo: "No que diz respeito às alegações que circulam na Internet sobre Vilnius, podemos excluir a possibilidade de que o que está a ser alegado tenha ocorrido no nosso ambiente."

Lindemann sempre negou as alegações e os seus advogados consideraram-nas "sem exceção, falsas".

Na sequência das acusações, escreveu um tweet: “gostaria de esclarecer novamente. O Till NÃO me tocou. Ele aceitou que eu não quisesse ter relações sexuais com ele. Nunca afirmei que ele me violou."



No entanto, as alegações levaram a que várias outras mulheres denunciassem um sistema alegadamente utilizado por Lindemann para recrutar fãs para sexo, levando os procuradores de Berlim a abrir uma investigação "por alegações relacionadas com crimes sexuais e distribuição de drogas". Uma mulher entrevistada pelos meios de comunicação social alemães afirmou que tinha desmaiado depois de ter bebido álcool numa afterparty e que encontrou Lindemann em cima dela quando recuperou a consciência.

As festas após os concertos dos Rammstein em Berlim foram canceladas e centenas de manifestantes reuniam-se também à entrada dos locais de vários concertos durante a sua digressão europeia.

A banda emitiu um comunicado assegurando que levava as alegações "extremamente a sério".

"Dizemos aos nossos fãs: é importante para nós que se sintam confortáveis e seguros nos nossos espetáculos - à frente e atrás do palco".

Os procuradores que investigaram as alegações também afirmaram que as alegações de Lynn eram demasiado vagas e que ela não testemunhou quaisquer incidentes que pudessem constituir infrações penais. Também abandonaram as investigações sobre Alena Makeeva, uma mulher que alegadamente esteve envolvida na seleção das mulheres para as reuniões nos bastidores e que tinha estado em contacto com Lynn antes do concerto.

Recorde-se que a banda terminou recentemente uma longa digressão pela Europa, que incluiu uma passagem, no dia 26 de junho, pelo Estádio da Luz, em Lisboa.