Alargamento da UE. Comissão desmente Charles Michel sobre prazo de 2030

Spinant negou qualquer coordenação entre a Comissão e Michel sobre a questão e lembrou que o alargamento da UE é e deverá continuar a ser decidido com base no mérito dos países candidatos, que aderem quando estão preparados.

“Não nos centramos numa data”, disse hoje a porta-voz do executivo comunitário Dana Spinant, em conferência de imprensa.

A Comissão Europeia negou esta terça-feira ter sido fixado um prazo para o alargamento da União Europeia (UE), depois de o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ter dito que a UE deve preparar-se para integrar novos membros “até 2030”.

O presidente do Conselho Europeu deu aos líderes d(...)

“Agora que preparamos a próxima agenda estratégica da UE, temos de estabelecer um objetivo claro. Penso que temos de estar prontos - de ambos os lados - para o alargamento até 2030", afirmou Michel, durante uma intervenção no Fórum Estratégico de Bled, Eslovénia, que hoje termina, sob o tema “Solidariedade para a Segurança Global”.

O alargamento do bloco comunitário – atualmente com 27 membros - estará no centro das discussões dos dirigentes da UE, nomeadamente na cimeira informal de 06 de outubro, em Toledo, organizada pela presidência semestral espanhola da UE.

A Comissão Europeia deverá apresentar no outono as suas recomendações sobre o início das negociações com a Ucrânia e a Moldova.

O estatuto de candidato foi concedido aos dois países em junho de 2022, alguns meses após o início da invasão russa da Ucrânia.

A UE atribuiu já o estatuto de países candidatos a sete países: Albânia, Moldova, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia, Turquia e Ucrânia.

Bósnia-Herzegovina, Geórgia e Kosovo são potenciais candidatos, segundo Bruxelas.