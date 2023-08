Aeroportos britânicos alertam para atrasos em voos após falha que afetou tráfego

Vários aeroportos britânicos alertaram hoje para a existência de "atrasos significativos" nos voos, apesar de ter sido resolvida a falha técnica que afetou o sistema de tráfego aéreo do Reino Unido na segunda-feira.

Milhares de passageiros não conseguiram viajar na segunda-feira de e para o Reino Unido devido a um problema técnico que perturbou os sistemas de planeamento de voos neste país.

O aeroporto de Heathrow, em Londres, recomendou aos passageiros que têm voos para hoje que contactem as suas companhias aéreas para saber o estado das suas viagens antes de se dirigirem ao terminal.

Também o aeroporto de Gatwick, em Londres, pediu aos passageiros que contactem as suas companhias aéreas.

O aeroporto de Luton, também em Londres, alertou hoje que os voos no Reino Unido ainda estão sujeitos a atrasos ou cancelamentos.

O Ministro dos Transportes do Reino Unido, Mark Harper, pediu hoje desculpa aos viajantes pela perturbação nas suas viagens.

"O problema no sistema foi resolvido ontem [segunda-feira] à tarde, mas obviamente há algumas interrupções que continuarão hoje e sei que milhares de pessoas foram afetadas. Espero que as companhias aéreas assumam as suas responsabilidades de garantir que as pessoas regressem a casa, proporcionem-lhes um voo alternativo e cuidem da alimentação, bebida e alojamento", disse o ministro em comunicado.

Na nota, Mark Harper descartou que a falha técnica esteja relacionada com um incidente de segurança cibernética, mas adiantou que será feito um relatório sobre o ocorrido.

A empresa de tráfego aéreo NATS explicou na segunda-feira que o problema "afetou a capacidade do sistema de processar automaticamente os planos de voo, pelo que tinham de ser processados manualmente".