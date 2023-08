UE tem de estar "pronta" para alargamento em 2030, mas funcionamento pode ser a "várias velocidades"

A possibilidade de alargamento da União Europeia (UE) voltou a ser tema esta segunda-feira. Entre a certeza e a dificuldade de perceber como funcionaria uma União maior, o presidente do Conselho Europeu e Emmanuel Macron abordaram o tema de forma separada e autónoma.



Charles Michel, líder do Conselho Europeu – o órgão que junta os 27 países da UE para tomar decisões políticas - quer que a União esteja pronta para o alargamento em 2030. “O alargamento já não é um sonho”, disse no Fórum Estratégico de Bled, na Eslovénia, frente aos líderes dos países Balcãs Ocidentais.

São estes países - Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte, Kosovo, Montenegro e Sérvia - que compõem a maioria dos atuais candidatos à União Europeia. Com a exceção da Bósnia e Herzegovina, que se candidatou apenas em 2016, e do Kosovo, que se candidatou em 2022, todos estão em processo de adesão desde a primeira década do século XXI.

A Croácia é o único país da região que integra a UE, entrando em 2013. A candidatura foi entregue em 2003, seguindo-se seis anos de negociações, entre 2005 e até 2011, ano em que foi assinado o tratado de acessão.