Pelo menos duas pessoas morreram e duas estão desaparecidas na sequência de um ataque com mísseis russos contra uma aldeia de Poltava, no centro da Ucrânia, informou esta segunda-feira a administração militar local ucraniana, na plataforma Telegram.

Além dos dois mortos, duas pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos ligeiros sofridos no ataque, que causou graves danos a uma infraestrutura envolvida na produção de óleo alimentar. As equipas de socorro estão a procurar nos escombros os dois desaparecidos.

De acordo com o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andri Yermak, as vítimas eram trabalhadores do turno da noite da fábrica de óleo de uma área parcialmente destruída pelo fogo, causado pela queda de mísseis russos.

Desde o fim, em meados de julho, do chamado acordo sobre os cereais, no qual era prevista a saída de cereais de três portos ucranianos na região de Odessa, a Rússia tem visado sistematicamente as infraestruturas de produção, armazenamento e exportação marítima de produtos agrícolas ucranianos.