Ruivos de todo o mundo participam em festival anual nos Países Baixos

Milhares de pessoas reuniram-se este fim de semana, nos Países Baixos, para celebrar os cabelos ruivos no festival anual "Redhead Days", que se realiza na cidade de Tilburg, no sul do país.

Os ruivos representam entre 1% e 2% da população mundial, com uma frequência mais elevada entre 2% e 6% em pessoas com ascendência do Norte ou Noroeste da Europa.

De acordo com os organizadores, cerca de 5.000 ruivos de diferentes países visitaram o festival, que ofereceu oficinas de pintura, maquilhagem e dicas de cuidados com a pele, sessões de fotos, música e eventos de encontros rápidos.

O festival holandês começou por acaso, depois de, em 2005, o organizador e pintor amador Bart Rouwenhorst ter colocado um anúncio num jornal regional para 15 modelos com cabelos ruivos e ao qual responderam 150 pessoas. Rouwenhorst, que não é ruivo, decidiu tirar uma fotografia de grupo com todos os que o contactaram e o encontro foi um sucesso tão grande que acabou por chamar tanto a atenção que decidiram torná-lo num evento anual.

O escocês Liam Hunter, 30 anos, afirmou à Reuters que participar no festival de três dias o fez sentir-se melhor consigo próprio. Hunter partilhou que já foi vítima de bullying por causa da sua cor de cabelo invulgar.

"Já não me sinto sozinho, sinto-me parte de alguma coisa", afirmou, olhando para o recinto do festival, "aqui estou completo".

Em 2013, o festival entrou para o livro dos recordes mundiais do Guinness como o maior encontro de pessoas com cabelo ruivo natural, com 1.672 ruivos na tradicional fotografia de grupo.