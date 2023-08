Minhoca com oito centímetros encontrada no cérebro de mulher

Foi no hospital de Canberra, na Austrália, que o surpreendente caso sucedeu. O médico especialista de doenças infeciosas, Dr. Sanjaya Senanayake, foi contactado por um neurocirurgião que lhe falava incrédulo: “Não vais acreditar no que acabei de encontrar na cabeça de uma paciente. Está vivo e mexe-se”.

Dr. Hari Priya Bandi, o neurocirurgião responsável pelo caso, acabara de retirar uma espécie de parasita, semelhante a uma minhoca ou lombriga, com cerca de oito centímetros do cérebro de uma paciente. Entrou em contacto com Senanayake e outros departamentos do hospital para saber que medidas tomar a seguir.

Segundo o jornal The Guardian, a paciente em questão é uma mulher de 64 anos, natural de Nova Gales do Sul, e tinha sido internada num hospital local. No final de janeiro de 2021 dera entrada com queixas de febre, dores abdominais e diarreia incessantes, tosse seca e suor noturno.

Em 2022, a estes sintomas acresceram sinais de depressão e perda de memória, o que levou ao seu encaminhamento para o hospital de Canberra. Na sequência de uma ressonância magnética que revelava algumas anomalias, a mulher foi operada ao cérebro.

“Certamente o cirurgião não esperava encontrar um verme em movimento quando iniciou a cirurgia”, considerou o infeciologista Senanayake. “É normal os neurocirurgiões lidarem com infeções no cérebro, isso acontece regularmente. Mas esta foi uma descoberta única na carreira. Ninguém esperava encontrar aquilo”, reiterou.

A descoberta motivou uma rápida reunião de uma equipa hospitalar para descobrir de que tipo de verme se tratava e qual o tratamento mais adequado à paciente.

“Procurámos todos os diferentes tipos de lombrigas que poderiam causar invasão neurológica e doenças”, disse Senanayake. Sem sucesso na pesquisa, foi necessário recorrer a uma equipa de especialistas.

“Canberra é um lugar pequeno, então pegámos no verme ainda vivo e mandámos para o laboratório de um especialista da CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) que tem uma vasta experiência com parasitas”, avançou Senanayake. “Ele olhou para a minhoca e reagiu imediatamente: Oh meu deus, é uma ‘Ophidascaris robertsi’.”

"Ophidascaris robertsi" é uma lombriga geralmente encontrada em cobras pitons. A paciente do Hospital de Canberra marca o primeiro caso mundial do parasita encontrado em humanos.

A paciente em questão reside perto de um lago onde se encontra uma espécie de piton: a píton tapete. Apesar de não contactar diretamente com as cobras, a mulher costumava andar nos arredores do lago e recolher ervas para cozinhar, avançou Senanayake.